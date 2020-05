UCQPAB

sensibilisé à la sauvegarde du patrimoine et du bâti, notre organisme soutient les missions de service civique allant dans ce sens. En particulier des missions telles que : - la sensibilisation du public à la découverte du patrimoine de villes ou villages - la promotion du patrimoine bâti ancien des commune auprès des habitants et des écoles. - l'accompagnement dans les visites et circuits, ateliers pédagogiques de sensibilisation au patrimoine - la participation à la construction des circuits, visites, ateliers pédagogiques - la participation des volontaires à la conception de programmes de visites de bâtiments en concertation avec les acteurs d'un territoire l