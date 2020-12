visites-guidees

Organisateur de visites guidées entre mer et montagne dans les Pyrénées Orientales. Votre voyage commence par une journée de visite de Perpignan à pied. Cette ville d'art et d'histoire de forte tradition catalane étonne par la profondeur de son patrimoine. Commencez par visiter l'imposant Palais des Rois de Majorque qui surplombe la plaine du Roussillon avec des jardins qui offrent des vues splendides sur les environs. De Perpignan, prendre la route de Collioure. En cours de route, vous pouvez vous arrêter pour admirer le magnifique tympan romain à Cabestany et visiter l'église et le cloître d'Elne, avant de vous détendre sur la grande plage de sable d'Argelès-sur-Mer. Collioure est considérée comme la perle de la Côte Vermeille. Pour réserver vos visites guidées dans le 66 sur :